' Tornato in Cina per il vaccino | ora sono rientrato in Italia e sto bene' | il racconto di Wu Yang | impreditore tessile a Prato

Wu Yang ha 42 anni, è un imprenditore e vive a Prato. E' probabilmente il primo vaccinato al Covid d'Italia. O meglio, è il primo ad uscire allo scoperto. Intervistato da 'La Nazione', spiega di ...

Wu Yang ha 42 anni, è un imprenditore e vive a Prato. E' probabilmente il primo vaccinato al Covid d'Italia. O meglio, è il primo ad uscire allo scoperto. Intervistato da "La Nazione", spiega di esser ...

Coronavirus, il primo vaccinato in Italia è un cinese di Prato

A marzo è partito con la famiglia per la Cina e ad agosto è riuscito ad essere vaccinato insieme alla moglie: ha detto di stare benissimo e di non aver avuto effetti collaterali ...

