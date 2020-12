Serie B, designazioni arbitrali 10 giornata: Ascoli-Pescara a Illuzzi, frosinone-Chievo… (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma sabato 5 dicembre novembre 2020.Ascoli – Pescara Venerdì 04/12 h. 21.00IlluzziGALETTO – SECHIIV: ROBILOTTACREMONESE – V. ENTELLA h. 14.00SANTOROALASSIO – ZINGARELLIIV: AMABILEfrosinone – CHIEVO h. 14.00GIACOMELLIFIORE – MASSARAIV: MARCHETTILECCE – VENEZIA h. 14.00ABBATTISTALOMBARDI – BERCIGLIIV: GHERSINILR VICENZA – COSENZA Domenica 06/12 h. 21.00PICCININIDI GIOIA – SACCENTIIV: SERRAPORDENONE – EMPOLI Lunedì 07/12 h. 21.00PAIRETTOAVALOS – GROSSIIV: AYROLDIREGGIANA – MONZA Domenica 06/12 h. 15.00GARIGLIOCOLAROSSI – CALIARIIV: RICCI M.REGGINA – BRESCIA h. 15.30FOURNEAUROSSI M. – NUZZIIV: ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la 10ªdi andata del Campionato diB 2020/21 in programma sabato 5 dicembre novembre 2020.Venerdì 04/12 h. 21.00GALETTO – SECHIIV: ROBILOTTACREMONESE – V. ENTELLA h. 14.00SANTOROALASSIO – ZINGARELLIIV: AMABILE– CHIEVO h. 14.00GIACOMELLIFIORE – MASSARAIV: MARCHETTILECCE – VENEZIA h. 14.00ABBATTISTALOMBARDI – BERCIGLIIV: GHERSINILR VICENZA – COSENZA Domenica 06/12 h. 21.00PICCININIDI GIOIA – SACCENTIIV: SERRAPORDENONE – EMPOLI Lunedì 07/12 h. 21.00PAIRETTOAVALOS – GROSSIIV: AYROLDIREGGIANA – MONZA Domenica 06/12 h. 15.00GARIGLIOCOLAROSSI – CALIARIIV: RICCI M.REGGINA – BRESCIA h. 15.30FOURNEAUROSSI M. – NUZZIIV: ...

ILTOROSIAMONOI : Orsato per il derby Orsato per il derbyLa Lega Serie A ha comunicato le designazioni degli arbitro del 10° turno di… - sportli26181512 : Arbitri di B, Lecce-Venezia ad Abbattista. Salernitana-Cittadella: Prontera: Rese note le designazioni della 10ª gi… - inter_icardi : RT @cmdotcom: #Arbitri #SerieA: derby #Juve-#Torino a #Orsato,. #Valeri per l'#Inter, tutte le designazioni - Mediagol : #SerieB, designazioni arbitrali 10 giornata: Ascoli-Pescara a Illuzzi, frosinone-Chievo... - zazoomblog : Serie A designazioni arbitrali 10a giornata: Sampdoria-Milan a Calvarese Juventus-Torino… - #Serie #designazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A. Le designazioni arbitrali per la nona giornata Tuttocampo Serie A, Sampdoria Milan: gli arbitri della sfida

Sampdoria Milan, rese note le designazioni di Serie A: gara affidata a Calvarese. Gli arbitri del match dalla decima giornata di campionato Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima ...

Juventus-Torino, la designazione arbitrale fa discutere: la reazione ironica di Alvino

Lo speaker di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato in maniera ironica le decisioni del designatore arbitrale per il derby della Mole.

Sampdoria Milan, rese note le designazioni di Serie A: gara affidata a Calvarese. Gli arbitri del match dalla decima giornata di campionato Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima ...Lo speaker di Radio Kiss Kiss Napoli ha commentato in maniera ironica le decisioni del designatore arbitrale per il derby della Mole.