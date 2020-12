Onu: la cannabis non è più fra le sostanze più nocive (Di giovedì 3 dicembre 2020) La cannabis non è più nella lista delle sostanze considerate più pericolose come eroina e cocaina. La Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti ha votato una serie di misure proposte dall’Oms sulla riforma internazionale della cannabis. La sostanza è stata declassificata e ne è stato riconosciuto il valore terapeutico per cui esistono ormai ampie prove scientifiche. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) La cannabis non è più nella lista delle sostanze considerate più pericolose come eroina e cocaina. La Commissione delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti ha votato una serie di misure proposte dall’Oms sulla riforma internazionale della cannabis. La sostanza è stata declassificata e ne è stato riconosciuto il valore terapeutico per cui esistono ormai ampie prove scientifiche.

fattoquotidiano : Dopo 50 anni la cannabis esce dalla tabella Onu degli stupefacenti. Riconosciuto il valore terapeutico della pianta - marcocappato : L'#ONU riconosce finalmente i possibili impieghi terapeutici della #cannabis. #2dicembre - repubblica : Onu: 'Via cannabis dalla lista delle sostanze dannose' - Satryland59 : RT @catlatorre: L'ONU ha cancellato la cannabis dalla lista delle sostanze dannose per la salute, riconoscendone le proprietà medicinali.… - mviass : RT @ultimenotizie: Svolta per l'uso della #marijuana a scopo terapeutico. La commissione per gli stupefacenti dell'Onu, infatti, ha elimina… -