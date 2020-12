Nuovo dpcm e Decreto Natale: che differenza c'è tra i provvedimenti? (Di giovedì 3 dicembre 2020) ... il governo ha approvato il cosiddetto Decreto Natale: che differenza c'è tra le due disposizioni? Nuovo dpcm e Decreto Natale Il Decreto legge di Natale , già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è un ... Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) ... il governo ha approvato il cosiddetto: chec'è tra le due disposizioni?Illegge di, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è un ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - CorbettaMattia : In che modo il nuovo DL 02/12/20 n. 158 ( - occhio_notizie : Pronta la #bozza del nuovo #dpcm che sarà in vigore da domani Le regole per #Natale: -