Nuovo Dpcm, dal 7 gennaio scuole superiori in presenza al 50 per cento (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dpcm, dal 7 gennaio scuole superiori in presenza al 50 per cento I licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dalla bozza dell’ultimo Dpcm, torneranno a scuola al 50% il 7 gennaio. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, dopo una lunga discussione sul Nuovo Dpcm e sul decreto per le misure relative al Natale, con i 5 Stelle decisi a tornare in classe subito, prima delle festività natalizie. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la ripartenza in piena sicurezza. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nella bozza del Dpcm del 3 dicembre – adottano forme flessibili ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020), dal 7inal 50 perI licei e gli istituti tecnici, costretti alla didattica a distanza dalla bozza dell’ultimo, torneranno a scuola al 50% il 7. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, dopo una lunga discussione sule sul decreto per le misure relative al Natale, con i 5 Stelle decisi a tornare in classe subito, prima delle festività natalizie. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina avrebbe assicurato ai colleghi la ripartenza in piena sicurezza. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nella bozza deldel 3 dicembre – adottano forme flessibili ...

