Niente multa ma lavori socialmente utili per i minori beccati senza mascherine

Succede a Verbania. "Una scelta per stimolare l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani" spiegano dal Comune piemontese. A decidere se pagare la sanzione o aderire all'interessante progetto ...

La cittadina piemontese converte le multe inflitte ad alcuni minorenni per avere violato le norme anti-contagio. Il sindaco ha elaborato un progetto che prevede un percorso educativo. Tra i lavori ass ...

Succede a Verbania. "Una scelta per stimolare l'assunzione di responsabilità da parte dei giovani" spiegano dal Comune piemontese. A decidere se pagare la sanzione o aderire all'interessante progetto ...La cittadina piemontese converte le multe inflitte ad alcuni minorenni per avere violato le norme anti-contagio. Il sindaco ha elaborato un progetto che prevede un percorso educativo. Tra i lavori ass ...