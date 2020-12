Milan-Celtic, le formazioni ufficiali (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono state rese note le formazioni di Milan e Celtic, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli Celtic (4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon Foto: Milan twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono state rese note ledi, gara valida per la quinta giornata di Europa League. Queste le scelte dei due allenatori:(4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli(4-2-3-1) – Barkas; Elhamed, Bitton, Ajer, Laxalt; McGregor, Brown; Christie, Rogic, Frimpong; Edouard. All. Lennon Foto:twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - AntoVitiello : #Celtic soddisfatto dell’avvio di stagione di #Laxalt, arrivato in prestito secco dal #Milan. S’inizia a parlare di… - AntoVitiello : Per il #Milan era importante non perdere. Finalmente una grande giocata di #Tonali sul gol di #Castillejo. Pareggi… - MilanWorldForum : Maldini nel pre Milan - Celtic -) - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Milan-Celtic Glasgow: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti https… -