Mes: Sileri, ci garantiscano che non lo useremo mai per Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “Nessun veto alla riforma del Fondo Salva Stati, ma con la garanzia che non attingeremo ai soldi del Mes anti Covid”. È questa la condizione che il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri mette al governo e ai 5 Stelle divisi nel corso di un'intervista a la Repubblica. Poi precisa: “Si tratta di due questioni distinte fra loro: la revisione di alcuni aspetti specifici del trattato del Mes - e in particolare quella delle clausole per l'eventuale ristrutturazione del debito con la creazione di una nuova linea di credito - non hanno niente a che vedere con la richiesta di utilizzo delle risorse di Mes per la sanità. Ogni decisione su quest'ultima dovrà passare per il Parlamento” e si dice certo che “saremo forti e uniti anche in questa circostanza”. Quanto al proprio voto, Sileri racconta la sua linea di condotta: “Mi atterrò ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “Nessun veto alla riforma del Fondo Salva Stati, ma con la garanzia che non attingeremo ai soldi del Mes anti”. È questa la condizione che il viceministro della Salute Pierpaolomette al governo e ai 5 Stelle divisi nel corso di un'intervista a la Repubblica. Poi precisa: “Si tratta di due questioni distinte fra loro: la revisione di alcuni aspetti specifici del trattato del Mes - e in particolare quella delle clausole per l'eventuale ristrutturazione del debito con la creazione di una nuova linea di credito - non hanno niente a che vedere con la richiesta di utilizzo delle risorse di Mes per la sanità. Ogni decisione su quest'ultima dovrà passare per il Parlamento” e si dice certo che “saremo forti e uniti anche in questa circostanza”. Quanto al proprio voto,racconta la sua linea di condotta: “Mi atterrò ...

