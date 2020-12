ISTAT | previsioni PIL riviste al ribasso | -8 | 9% nel 2020 | +4% nel 2021

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il PIL italiano diminuirà dell’8,9% nel, mentre rimbalzerà 4,0 nel, secondo le ultime stime dell’diffuse oggi. Rispetto a giugno, c’è stata una revisione aldelleper il PIL pari a 0,6 punti percentuali per entrambi gli anni, da -8,3% nele +4,6% nela -8,9% e +4,0%. Quest’anno la caduta del PIL sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte (-7,5 punti percentuali); anche l’apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte risulterebbero negativi (rispettivamente -1,2 p.p. e -0,2 p.p.). Nel, il contributo della domanda interna tornerebbe positivo (+3,8 p.p.), cosi come quello della domanda estera netta (+0,3 p.p.) mentre le scorte ...

