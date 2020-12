I nodi da sciogliere nel Dpcm di Natale | scuola e feste in famiglia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa questioneè uno dei principaliche il Governo devenel nuovo, che entrerà in vigore, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, da domani, 4 dicembre. Il premier Giuseppe Conte insiste per la riapertura delle scuole superiori già dal prossimo 14 dicembre, non trovando tutti d’accordo: con ogni probabilità la ripresa in presenza slitterà dopo l’Epifania. “Sarà una ripresa graduale“, annuncia il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina all’incontro col Forum degli Studenti e i coordinatori regionali delle Consulte studentesche, mentre Sandra Zampa, sottosegretario dem alla Salute, commenta: “Per me sarebbe meglio aprirle a gennaio, dobbiamo prima progredire nei risultati perché l’obiettivo non è stato ancora raggiunto“. Altro tema caldo che sta facendo discutere la ...