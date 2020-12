Gal Gadot ancora in azione: dopo “Wonder Woman”, l’attrice tornerà in “Heart of Stone” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Verrà rilasciato al tempo stesso in sala e su HBO Max Wonder Woman 1984, secondo capitolo di una probabile saga. Gal Gadot tornerà quindi a vestire l’armatura della magnifica eroica, mentre nuovi progetti si presentano all’orizzonte. l’attrice israeliana sembra infatti aver firmato un contratto da capogiro (superiore ai dieci milioni di dollari), per interpretare la protagonista di Heart of Stone. Il film si proporrà come il primo di una saga action/thriller che cercherà di emulare il successo di Mission: Impossible e James Bond. A produrla sarà non a caso Skydance Media, alle spalle di Mission: Impossible -Fallout, mentre l’assegnazione della regia sembra ancora in bilico. Il nome più papabile potrebbe essere quello di Tom Harper, presente dietro i lavori di Peaky Blinders e da poco regista di The ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Verrà rilasciato al tempo stesso in sala e su HBO Max Wonder Woman 1984, secondo capitolo di una probabile saga. Galquindi a vestire l’armatura della magnifica eroica, mentre nuovi progetti si presentano all’orizzonte.israeliana sembra infatti aver firmato un contratto da capogiro (superiore ai dieci milioni di dollari), per interpretare la protagonista di Heart of Stone. Il film si proporrà come il primo di una saga action/thriller che cercherà di emulare il successo di Mission: Impossible e James Bond. A produrla sarà non a caso Skydance Media, alle spalle di Mission: Impossible -Fallout, mentre l’assegndella regia sembrain bilico. Il nome più papabile potrebbe essere quello di Tom Harper, presente dietro i lavori di Peaky Blinders e da poco regista di The ...

