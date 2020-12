Dayane Mello e Rosalinda Cannavò criticano Natalia Paragoni? La soffiata di Elisabetta Gregoraci

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Facciamo un passo indietro. Nella giornata di ieri, 2 dicembre 2020, vi abbiamo raccontato in rassegna il forte litigio che ha coinvoltonella casa del Grande Fratello VIP. Il tutto è stato seguito da un chiarimento tra la showgirl e l’attrice, ma non con la modella che addiritturaha cercato di estromettere dalla conversazione con(anche con un certo nervosismo). Poco prima del faccia a faccia tra lasi ritrova a chiacchierare nel salotto con Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Con i due ragazzi si sfoga e dunque racconta che cosa è successo poco prima nella stanza arancione e nella zona ...

Semamorepaz : RT @anxietyball19: Stilista Parrucchiera Balla da dio Estetista Cuoca Bella da paura Simpatica Profonda Empatica Parla 4 lingue E dovreb… - sansa_lm : RT @anxietyball19: Stilista Parrucchiera Balla da dio Estetista Cuoca Bella da paura Simpatica Profonda Empatica Parla 4 lingue E dovreb… - daiena_mello : Dayane che fischia a rosalinda like?????? #rosmello - vvadoacaso : RT @anxietyball19: Stilista Parrucchiera Balla da dio Estetista Cuoca Bella da paura Simpatica Profonda Empatica Parla 4 lingue E dovreb… - anxietyball19 : Stilista Parrucchiera Balla da dio Estetista Cuoca Bella da paura Simpatica Profonda Empatica Parla 4 lingue E d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

È proprio una grande bugiarda…” Le due riusciranno mai a chiarirsi? Difatti in queste ultime ore le due concorrenti del GF Vip hanno avuto un duro scontro per via… Leggi ...A quel punto Elisabetta Gregoraci ha negato la questione, affermando di non aver mai fatto una simile richiesta. Entrambe sono così esplose, e Dayane Mello ha affermato… Leggi ...