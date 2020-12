Conte: stiamo evitando lockdown generalizzato ma non abbassare la guardia a Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se affrontassimo le misure delle aree gialle sarebbe inevitabile una nuova impennata dei contagi. Dobbiamo scongiurare rischio di una terza ondata a gennaio, non meno violenta delle prime due Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Se affrontassimo le misure delle aree gialle sarebbe inevitabile una nuova impennata dei contagi. Dobbiamo scongiurare rischio di una terza ondata a gennaio, non meno violenta delle prime due

Ultime Notizie dalla rete : Conte stiamo Coronavirus, Conte: “Stiamo lavorando per maggiori cautele a Natale. La scuola va riaperta il prima possibile” La Stampa Coronavirus: Conte, 'in lotta a virus Italia messo salute cittadini al primo posto'

Nuovo Dpcm, ha parlato Conte: “Sarà un Natale diverso da tutti gli altri, ma non meno autentico”

Alle 20:15 ha parlato Giuseppe Conte sulle nuove restrizioni contenute nel nuovo Dpcm ... Nel giro di un mese abbiamo piegato la curva dei contagi, attualmente l’Rt 0,91. Stiamo evitando un lockdown ...

