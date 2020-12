Chi ha avuto COVid-19 non si deve vaccinare (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi ha gia’ avuto il COVid non si deve vaccinare perche’ ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a “Radio anch’io”. “Semmai si dovra’ controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si puo’ considerare una vaccinazione“, ha spiegato Ippolito. Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, spiega a “Milano Finanza” cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane, a che punto e’ l’emergenza COVid. “Nelle ultime settimane, dal punto di vista dei contagi, sono stati ottenuti risultati importanti senza lockdown nazionale: la curva non solo sta calando ma e’ abbastanza sotto controllo e ci fa respirare”. “Stiamo predisponendo – continua – un ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chi ha gia’ilnon siperche’ ha degli anticorpi naturali”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, infettivologo del Comitato tecnico scientifico, intervenuto a “Radio anch’io”. “Semmai si dovra’ controllare il livello di anticorpi e quando questi dovessero scendere si puo’ considerare una vaccinazione“, ha spiegato Ippolito. Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, spiega a “Milano Finanza” cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime settimane, a che punto e’ l’emergenza. “Nelle ultime settimane, dal punto di vista dei contagi, sono stati ottenuti risultati importanti senza lockdown nazionale: la curva non solo sta calando ma e’ abbastanza sotto controllo e ci fa respirare”. “Stiamo predisponendo – continua – un ...

L’assedio del Pontedera al "fortino" rossonero ha …partorito la bellezza di 22 tiri dalla bandierina, ma il gol, quello che ha deciso un derby battagliato, giocato su ritmi alti, lo ha fatto Risaliti, ...

Corsa delle aziende per recuperare 3,4 miliardi di accise non dovute

Decine di migliaia di imprese pronte a fare ricorso per riavere un’addizionale provinciale sul chilowattora che risale al 1988, abolita nel 2012 ...

L'assedio del Pontedera al "fortino" rossonero ha …partorito la bellezza di 22 tiri dalla bandierina, ma il gol, quello che ha deciso un derby battagliato, giocato su ritmi alti, lo ha fatto Risaliti, ...

Corsa delle aziende per recuperare 3,4 miliardi di accise non dovute

Decine di migliaia di imprese pronte a fare ricorso per riavere un'addizionale provinciale sul chilowattora che risale al 1988, abolita nel 2012 ...