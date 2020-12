Chevron taglia piano investimenti di diversi miliardi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – La major petrolifera americanahato digliin esplorazioni, nel tentativo di compensare il crollo dei prezzi del greggio e preservare il dividendo. La riduzione della spesa perfa parte di un più ampiodi ristrutturazione, che ha già portato ad un taglio della produzione e della forza lavoro, a causa della forte riduzione della domanda provocato dalla pandemia Covid-19., che è stata tra le prime major petrolifere are i piani di spesa per quest’anno, ha ridotto il budget deglia 14-16di dollari dai 19-22dell’anno precedente. La big statunitense ha attuato anche ...

La major petrolifera americana Chevron ha tagliato di diversi miliardi gli investimenti in esplorazioni, nel tentativo di compensare il crollo ...