Arrestato il “serial killer delle vecchiette” | si presentava a casa di donne anziane fingendosi un idraulico e poi le strangolava

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) È statodopo una latitanza durata otto anni Radik Tagirov, 38enne russo conosciuto come “il maniaco del Volga” o “il serialvecchiette“. L’uomo ha confessato gli omicidi di 26tra il 2011 e il 2012 in diverse città della Russia ma, come riferisce il Guardian che dà la notizia, la polizia sospetta che i crimini da lui commessi possano essere molti di più. Tagirov era considerato uno dei 10 serialpiù pericolosi del Paese, tanto che nel 2017 era stata offerta una ricompensa di 3 milioni di rubli (33mila euro) a chiunque avesse fornito informazioni utili alla sua cattura. Gli investigatori russi hanno fatto sapere nelle scorse ore di aver fermato il principale sospettato di essere il serialpiù temuti della storia della ...