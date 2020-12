Al Liceo Rescigno di Roccapiemonte conclusi i lavori di impermeabilizzazione

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Rescigno

Salernonotizie.it

In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids, il Comune di Roccapiemonte continua il suo impegno per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e all’utilizzo del preservativo. A causa delle re ...In occasione della Giornata Mondiale contro l'Aids, il Comune di Roccapiemonte continua il suo impegno per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione e all’utilizzo del preservativo ...