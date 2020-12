Al Bano a The Voice Senior con Jasmine, esclusa ogni raccomandazione: “L’ha voluta la produzione” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Al Bano a The Voice Senior con Jasmine e non per suo volere. L’artista è tornato sull’argomento della presenza della figlia su Rai1 sulle colonne di Nuovo, nelle quali ha parlato della minore delle sue figlie e ora compagna di viaggio in un talent. L’artista di Cellino San Marco ha precisato: “In realtà è stata la produzione del programma che l’ha voluta. E poi gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne. L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati, ma che a volte vanno accettarti. Se sei intelligente non possono che rafforzarti, perché ti fanno capire se sei tu a trovarti dalla parte sbagliata o se sono le persone che ti prendono di mira”. E continua: “Per la prima volta, partecipa a uno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ala Thecone non per suo volere. L’artista è tornato sull’argomento della presenza della figlia su Rai1 sulle colonne di Nuovo, nelle quali ha parlato della minore delle sue figlie e ora compagna di viaggio in un talent. L’artista di Cellino San Marco ha precisato: “In realtà è stata la produzione del programma che l’ha. E poi gli attacchi fanno parte del gioco. Se penso a quanti ne ho ricevuti io e continuo a riceverne. L’importante è considerarli come avvertimenti, che nella maggior parte dei casi vanno evitati, ma che a volte vanno accettarti. Se sei intelligente non possono che rafforzarti, perché ti fanno capire se sei tu a trovarti dalla parte sbagliata o se sono le persone che ti prendono di mira”. E continua: “Per la prima volta, partecipa a uno ...

YolBlog : #TheVoiceSenior - su #Rai1 con Antonella Clerici, #video interviste Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Al Bano e sua f… - tempoweb : Jasmine Carrisi si confessa a #storieitaliane: non mi faccio influenzare da #albano #TheVoice… - infoitcultura : The Voice Senior | Al Bano costretto a difendere la figlia - infoitcultura : Jasmine Carrisi trasforma uno scambio di battute con Al Bano durante The Voice Senior in un meme - JorG_PP : Pa lavar a gusto el baño! ?? #NowPlaying LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA - THE MANIFESTO (feat. La Pina, Elodie, Prieste… -