Venezia, entra in funzione il Mose: città all'asciutto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Mose è stato sollevato questa mattina a Venezia per proteggere la città dall'acqua alta che in mare raggiungerà una massima di circa 120 centimetri verso le 10.45. Con il sistema sollevato attualmente, spiega il Centro maree del Comune, il livello dell'acqua è di 107 centimetri oltre le dighe, i 60 invece nella laguna interna, ovvero la minima toccata verso le 5, e la città storica è quindi all'asciutto. Più importante il fenomeno a Chioggia, dato che soffia vento di bora, non di scirocco: oltre le barriere del Mose il mare è a 111 centimetri, in città il livello è a 90 centimetri. Per il fine settimana è in arrivo una seconda perturbazione che porterà la marea a raggiungere valori elevati anche nelle giornate di sabato e domenica. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilè stato sollevato questa mattina aper proteggere ladall'acqua alta che in mare raggiungerà una massima di circa 120 centimetri verso le 10.45. Con il sistema sollevato attualmente, spiega il Centro maree del Comune, il livello dell'acqua è di 107 centimetri oltre le dighe, i 60 invece nella laguna interna, ovvero la minima toccata verso le 5, e lastorica è quindi all'. Più importante il fenomeno a Chioggia, dato che soffia vento di bora, non di scirocco: oltre le barriere delil mare è a 111 centimetri, inil livello è a 90 centimetri. Per il fine settimana è in arrivo una seconda perturbazione che porterà la marea a raggiungere valori elevati anche nelle giornate di sabato e domenica.

