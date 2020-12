Uomini e donne anticipazioni 2 dicembre: Riccardo ci riprova con Roberta ma… (Di mercoledì 2 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 2 dicembre 2020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio. Uomini e donne, il ritorno di Riccardo Guarnieri Durante la nuova puntata, assisteremo ad un grande ritorno nel programma: quello di Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over farà nuovamente ingresso nello studio di Uomini e donne, con l’intento di riallacciare i rapporti con Roberta di Padua. Archiviata definitivamente la storia con Ida Platano, l’uomo aveva ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 2 dicembre 2020)della puntata didel 22020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del Trono Classico e del Trono Over. Vediamo cosa dobbiamo aspettarci nella puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio., il ritorno diGuarnieri Durante la nuova puntata, assisteremo ad un grande ritorno nel programma: quello diGuarnieri. Il cavaliere del Trono Over farà nuovamente ingresso nello studio di, con l’intento di riallacciare i rapporti condi Padua. Archiviata definitivamente la storia con Ida Platano, l’uomo aveva ...

