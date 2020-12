Udinese-Atalanta: formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Udinese-Atalanta è un match della decima giornata di Serie A. Si giocherà domenica alle ore 15.00 allo Stadio Friuli di Udine. Nonostante il blasone delle due formazioni, è l’Udinese, con le sue due vittorie consecutive, la squadra più in forma. L’impresa dell’Olimpico contro la Lazio ha permesso agli undici di Gotti di risistemare il campionato. L’Atalanta invece è in grande difficoltà: il match europeo contro il Midtjylland ha dimostrato ancora una volta che alla formazione di Gasperini mancano freschezza e lucidità. Urge una vittoria per risalire la classifica. Come arrivano le due squadre? Qui Udinese La vittoria in trasferta contro la Lazio è stata un caso o l’Udinese ha veramente capito come sfruttare i propri mezzi? Questa domanda avrà la sua risposta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è un match della decima giornata di Serie A. Si giocherà domenica alle ore 15.00 allo Stadio Friuli di Udine. Nonostante il blasone delle due, è l’, con le sue due vittorie consecutive, la squadra più in forma. L’impresa dell’Olimpico contro la Lazio ha permesso agli undici di Gotti di risistemare il campionato. L’invece è in grande difficoltà: il match europeo contro il Midtjylland ha dimostrato ancora una volta che alla formazione di Gasperini mancano freschezza e lucidità. Urge una vittoria per risalire la classifica. Come arrivano le due squadre? QuiLa vittoria in trasferta contro la Lazio è stata un caso o l’ha veramente capito come sfruttare i propri mezzi? Questa domanda avrà la sua risposta ...

