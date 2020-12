Thomas Doll: «Alla Lazio che passione» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Uno dei centrocampisti più forti e completi che la Lazio ha potuto annoverare tra le sue fila. Una via di mezzo tra il classico incontrista, capace di aiutare la difesa, iniziare l'azione, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Uno dei centrocampisti più forti e completi che laha potuto annoverare tra le sue fila. Una via di mezzo tra il classico incontrista, capace di aiutare la difesa, iniziare l'azione, ...

Thomas Doll ha fatto impazzire il pubblico biancoceleste. Nei primi anni Novanta ha entusiasmato l’Olimpico a suon di numeri incredibili.?Ha formato con il connazionale Karl Heinz Riedle una coppia ...

Doll: “Ho accettato la Lazio appena arrivata l’offerta”. E su Gascoigne…

DOLL LAZIO G ...

