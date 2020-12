Serie C | i risultati dei recuperi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sette idiC disputatisi oggi. Vittorie esterne per Juve Under 23, Lucchese, Sambenedettese, Vibonese e Avellino. Un solo successo casalingo, quello del Catania sul Bisceglie per 3-0 Pergolettese-Juve U23 1-3 Pontedera-Lucchese 0-1 Arezzo-Sambenedettese 2-3 Casertana-Vibonese 2-0 Palermo-Viterbese 3-3 Potenza-Avellino 0-1 Catania-Bisceglie 3-0 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : #Milan, mai nella storia 23 punti nelle prime nove giornate di campionato, nell'era dei tre punti. È salgono a 21… - OxygenChahya : RT @isaIovestory: ? risultati del sondaggio ? MIGLIORI SERIE USCITE NEL 2020 - flaams : RT @isaIovestory: ? risultati del sondaggio ? MIGLIORI SERIE USCITE NEL 2020 - Fr1tz_Lang : RT @isaIovestory: ? risultati del sondaggio ? MIGLIORI SERIE USCITE NEL 2020 - _keepurhead_up : RT @isaIovestory: ? risultati del sondaggio ? MIGLIORI SERIE USCITE NEL 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati

QUOTIDIANO.NET

Con sette punti in quattro giornate la Pgs Luce Messina è la seconda forza del girone D, a due sole lunghezze dalla capolista Rodì Milici. Un andamento importante per la compagine biancazzurra. Un lav ...19 anni, ha vinto il titolo dopo la non ammissione delle cinque prefinaliste scelte che non avrebbero avuto un’iscrizione regolare. Il 14 dicembre concorre per Miss Italia ...