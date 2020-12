Scherzi a parte 2021 rischia di slittare? Il rumor (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Qualche tempo fa vi abbiamo dato la notizia che Scherzi a parte si sarebbe fatto nel 2021. Le prime voci di corridoio davano per certo l’inizio in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, quest’ultima attesa per il 15 febbraio. Secondo quanto riporta BubinoBlog, però, le cose potrebbero cambiare. Lo storico show di Canale 5 dovrebbe venir piazzato il venerdì sera, ma contrariamente a quanto pensato in precedenza, potrebbe slittare nell’autunno del prossimo anno. Infatti in primavera, sempre che la pandemia da Coronavirus e l’emergenza sanitaria lo permetta, dovrebbe partire la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Questa sarà condotta, come sappiamo ormai da tempo, da Ilary Blasi. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sui conduttori e sulle possibili vittime dello show comico. Conduttori e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Qualche tempo fa vi abbiamo dato la notizia chesi sarebbe fatto nel. Le prime voci di corridoio davano per certo l’inizio in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, quest’ultima attesa per il 15 febbraio. Secondo quanto riporta BubinoBlog, però, le cose potrebbero cambiare. Lo storico show di Canale 5 dovrebbe venir piazzato il venerdì sera, ma contrariamente a quanto pensato in precedenza, potrebbenell’autunno del prossimo anno. Infatti in primavera, sempre che la pandemia da Coronavirus e l’emergenza sanitaria lo permetta, dovrebbe partire la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Questa sarà condotta, come sappiamo ormai da tempo, da Ilary Blasi. Ma andiamo a scoprire qualche dettaglio in più sui conduttori e sulle possibili vittime dello show comico. Conduttori e ...

