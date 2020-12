Retroscena Inter, in estate stava arrivando un altro attaccante: la conferma (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Inter è alla ricerca di nuovi innesti in vista del mercato di gennaio, spunta un nome nuovo direttamente dal campionato italiano L’Inter si è rialzata, due vittorie consecutive, ha ritrovato in parte il sorriso e ora è pronta a ragionare anche sul futuro. Serve un attaccante, non per forza un vice Lukaku, di sicuro un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’è alla ricerca di nuovi innesti in vista del mercato di gennaio, spunta un nome nuovo direttamente dal campionato italiano L’si è rialzata, due vittorie consecutive, ha ritrovato in parte il sorriso e ora è pronta a ragionare anche sul futuro. Serve un, non per forza un vice Lukaku, di sicuro un Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

passione_inter : VIDEO - Caos dei tifosi del Borussia, retroscena Tuttosport: “Conte non li ha nemmeno sentiti…” -… - passione_inter : Fuochi d'artificio sotto l'hotel dell'Inter, Conte non ha sentito nulla. Il retroscena: quando gioca in trasferta..… - sportli26181512 : Laporta rivela: 'Nel 2006 Moratti mi offrì 250 milioni per Messi all'Inter, rifiutai': L’ex numero uno blaugrana, n… - infoitsport : Calciomercato, clamoroso retroscena Messi: “L’Inter ha offerto 250 milioni” - infoitsport : Il retroscena da Barcellona: Messi è stato a un passo dall'Inter -