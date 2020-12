Paola Di Benedetto tiene in braccio il suo amore alla finestra: “Emozionata come una mamma” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram dove guada alla finestra la neve cadere, come una mamma con in braccio il suo amore La showgirl sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera artistica. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip dello scorso anno, quasi a sorpresa, ha spiccato il volo e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 2 dicembre 2020)Diha postato una foto su Instagram dove guadala neve cadere,una mamma con inil suoLa showgirl sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera artistica. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip dello scorso anno, quasi a sorpresa, ha spiccato il volo e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Gaiasoleluna : @Valeria64444745 Anche Ciavarro era come lui eppure è arrivato secondo, la stessa Paola De Benedetto veniva accusat… - sonoingenua_ : Noooo pensavo che si erano messe in modalità off le ciavarrine sostenitrici di Elisabetta??????? Ma pure quelle di P… - MeleAlbero : @stotwitte_r @trash_italiano Bé non é detto... Vedi Paola di benedetto che l'anno scorso ha vinto e all'Isola la odiavano tutti ???? - sonoingenua_ : Ma quelle che sostenevano l’anno scorso Paola di Benedetto e quest’anno sostengono la Gregoraci.... lo sanno che Gi… - monixsali : @Riccard95983419 @stefyorlandogf Giulia è la nuova Paola Di Benedetto. Hanno quasi lo stesso fandom ed è grandissimo -