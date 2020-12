Pagelle Juventus Dinamo Kiev | Chiesa incontenibile | CR7-Morata ancora in gol

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 3 dicembre 2020)– Partita di Champions League tra. Lucescu sfida Pirlo. I bianconeri già agli ottavi, cercano il primo posto nel girone, cercando di rimanere in scia del Barcellona in attesa dello scontro diretto. Partita facile per i bianconeri che vanno avanti nel primo tempo col primo gol in bianconero (e in Champions in carriera) per Federico. Gran cross di Alex Sandro e stacco di testa del giovane figlio d’arte. Nel secondo tempo sempre da uno ispiratissimonasce il raddoppio con Ronaldo che, dopo un cross pizzicato da, sottoporta non sbaglia e fa il 750esimo gol della sua carriera. La chiudecon un ottimo dribbling in area e destro ...