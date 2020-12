“Lo confesso” Claudio Baglioni e i ritocchini | dopo le chiacchiere la verità Cosa si è rifatto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)è tornato in questi giorni al centro del dibattito televisivo. Solo ieri, il cantante e due volte presentatore del Festival di Sanremo, è stato tirato in ballo durante la punta di Forum: il programma di canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Silvana, impiegata di un supermercato, è stata portata a giudizio da Alessandro, un uomo che ha dichiarato di non aver mai avuto una relazione con lei. Anzi, Alessandro sostiene di aver subito continue molestie da parte della donna e ciò gli avrebbe procurato diversi guai. Soprattutto il comportamento della donna avrebbe messo in crisi la relazione, di oltre 10 anni, dell’uomo con la moglie, già danneggiata da precedenti tradimenti. Ma quello che ha colpito tutti, anche il giudice chiamato ad emettere il verdetto, è stata l’incredibile fantasia della donna che ha dimostrato di sparare alto, ...