Leganes-Rayo Vallecano (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I padroni di casa dopo tre vittorie di fila sono caduti sul campo del Ponferradina e vorranno dunque tentare di riprendere il filo del discorso contro un Rayo Vallecano in serie utile da quattro gare. Il “Lega” sceso in campo domenica si è differenziato per sei undicesimi da quello che tre giorni prima aveva battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I padroni di casa dopo tre vittorie di fila sono caduti sul campo del Ponferradina e vorranno dunque tentare di riprendere il filo del discorso contro unin serie utile da quattro gare. Il “Lega” sceso in campo domenica si è differenziato per sei undicesimi da quello che tre giorni prima aveva battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

underoverbets : RT @infobetting: Leganes-Rayo Vallecano (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Leganes-Rayo Vallecano (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSmartBank #LeganésRayo | Mercoledì (ore 19) i vallecani proveranno ad avvicinarsi ai concittadini, avanti di quattr… - Rayo_Italia : #LaLigaSmartBank #LeganésRayo | Mercoledì (ore 19) i vallecani proveranno ad avvicinarsi ai concittadini, avanti di… - infobetting : Leganes-Rayo Vallecano (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -

Ultime Notizie dalla rete : Leganes Rayo Leganes-Rayo Vallecano (mercoledì, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting