In rosso tutti i mercati europei

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, mentre arrivano segnali negativi anche dai future statunitensi lasciando presagire una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, più tardi. Iazionari risentono dei realizzi dopo la buona performance della vigilia e la corsa registrata nel mese di novembre. Gli investitori continuano a scommettere sulla ripresa nel prossimo anno, anche se il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha comunque invitato alla cautela sottolineando che la strada per la ripresa economica è ancora molto lunga. Sul fronte vaccino, oggi in Gran Bretagna è stato dato l’ok all’uso del vaccino di Pfizer, che poi dovrebbe essere approvato anche in Europa dall’Ema entro fine anno. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,205. L’Oro mostra un timido guadagno, con ...