GF Vip 5, tutte contro ‘Regina Elisabetta’. Selvaggia: «A me non me ne frega un ca**o di lei. Cos’ha più di me? Il mantenimento» – Video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Selvaggia roma (US Endemol Shine) La lite che ha visto, durante la diretta di lunedì del Grande Fratello Vip, Elisabetta e Giulia confrontarsi in maniera accesa su passati disguidi che tirano in ballo presunte vacanze scroccate della Salemi e l’ex marito della Gregoraci, ha generato una spaccatura nella casa di Cinecittà. In particolare Dayane, Adua, Selvaggia e la stessa Giulia, ieri, hanno fatto ‘comunella’ e criticato il comportamento avuto dall’ex moglie di Briatore la sera precedente: “Adua ha detto la stessa cosa che pensiamo anche noi, ha detto ‘guarda non è giusto che parli cosi e fai passare una ragazza di ventisette anni per quello che non è, non è giusto!‘ (…) Cioè ma che ca**o vuoi? Non è così che si fa! Sempre ad attaccare!” commenta indispettita la Mello, avallando il pensiero della Cannavò, che a sua volta ha ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020)roma (US Endemol Shine) La lite che ha visto, durante la diretta di lunedì del Grande Fratello Vip, Elisabetta e Giulia confrontarsi in maniera accesa su passati disguidi che tirano in ballo presunte vacanze scroccate della Salemi e l’ex marito della Gregoraci, ha generato una spaccatura nella casa di Cinecittà. In particolare Dayane, Adua,e la stessa Giulia, ieri, hanno fatto ‘comunella’ e criticato il comportamento avuto dall’ex moglie di Briatore la sera precedente: “Adua ha detto la stessa cosa che pensiamo anche noi, ha detto ‘guarda non è giusto che parli cosi e fai passare una ragazza di ventisette anni per quello che non è, non è giusto!‘ (…) Cioè ma chevuoi? Non è così che si fa! Sempre ad attaccare!” commenta indispettita la Mello, avallando il pensiero della Cannavò, che a sua volta ha ...

