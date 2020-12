Emma Marrone senza trucco su Instagram: quasi irriconoscibile (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La cantante salentina Emma Marrone si concede un selfie con cappuccio in testa. Una testa, svela sui social, “carica di pensieri”. Emma Marrone ha sempre mostrato un carattere molto forte, ed è pronta a dire tutto ciò che pensa, senza filtri. E nonostante le difficoltà (negli ultimi tempi ne ha affrontate non poche) non ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La cantante salentinasi concede un selfie con cappuccio in testa. Una testa, svela sui social, “carica di pensieri”.ha sempre mostrato un carattere molto forte, ed è pronta a dire tutto ciò che pensa,filtri. E nonostante le difficoltà (negli ultimi tempi ne ha affrontate non poche) non ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - ChiaraEM21 : RT @vojdgregorelli: IO MI TATUO L'AUDIO. S: EMMA MARRONE L'HA CANTATA A SANREMO. BELLA, BELLISSIMA. POI A ME POI LA MARRONE PIACE TANTO. S… - stringimiiate : RT @Auriiiii9: #rt seguimi e ti seguo se anche tu ami uno di questi cantanti italiani: - Tiziano Ferro - Ultimo - Alessandra Amoroso - Lau… - browniemiaa : RT @_Fra_ncy: Elenco delle caratteristiche di un viso perfetto: Viso di Emma Marrone. -