Cristiano Malgioglio umilia i maschi della Casa, salvandone però uno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ingresso di Cristiano Malgioglio come nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 sta regalando fin dai primissimi giorni scene madri, segreti di Fatima, eccetera eccetera. E se il buon Massimiliano aveva dato il là alla nascita dell’indimenticabile piazzetta Morra, la Zia Malgy sta insegnando ai più giovani come anche da seduti si possa girare, nel vero senso della parola, il GF: proprio dal divanetto blu, diventato ormai di Casa per Cristiano, è partita una bordata indirizzata ai concorrenti maschi, con inclusa però una dolce carezza verso uno di loro. Malgioglio contro i maschi del Grande Fratello Vip: “Sono mosci” Parlando del più e del meno con Tommaso Zorzi, con cui ha subito instaurato un feeling particolare, Zia Malgy si è ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ingresso dicome nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 5 sta regalando fin dai primissimi giorni scene madri, segreti di Fatima, eccetera eccetera. E se il buon Massimiliano aveva dato il là alla nascita dell’indimenticabile piazzetta Morra, la Zia Malgy sta insegnando ai più giovani come anche da seduti si possa girare, nel vero sensoparola, il GF: proprio dal divanetto blu, diventato ormai diper, è partita una bordata indirizzata ai concorrenti, con inclusauna dolce carezza verso uno di loro.contro idel Grande Fratello Vip: “Sono mosci” Parlando del più e del meno con Tommaso Zorzi, con cui ha subito instaurato un feeling particolare, Zia Malgy si è ...

trash_italiano : CRISTIANO MALGIOGLIO BEST PERSONAGGIO EVER #GFVIP - trash_italiano : BABILONIA - Stefania Orlando feat. Cristiano Malgioglio #GFVIP - GrandeFratello : Signore e signori, THE LEGEND Cristiano Malgioglio sta per entrare in Casa... e nulla sarà più come prima! #GFVIP - mashkyufriends : RT @WillHerondaleJM: Tommaso ha raccontato a Malgioglio perchè lui e Giulia avevano rapporti tesi prima del GF e Malgioglio: 'nooooooo stup… - infoitcultura : Cristiano Malgioglio squalificato dal Gf Vip? Ha infanto il regolamento -