Cashback di Stato, che cos’è e come funziona l’app IO (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si parte. Dall’8 dicembre andrà in scena la prova generale del cashback di Stato, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante e contrastare l’evasione fiscale. Il meccanismo è semplice: pagando nei negozi fisici (quindi non online) con carta di credito, debito o altri sistemi digitalizzati sotto forma di app o wallet su smartphone come Apple Pay, Google Pay, Satispay e simili, si otterrà indietro il 10% della spesa. Ma fino a un massimo di 150 euro nel corso del mese. L’unico requisito sarà quello di effettuare almeno 10 operazioni di pagamento digitale, a prescindere dall’importo. Sotto quel numero di transazioni il cashback non scatterà. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si parte. Dall’8 dicembre andrà in scena la prova generale del cashback di Stato, il sistema di incentivi per favorire i pagamenti elettronici al posto del contante e contrastare l’evasione fiscale. Il meccanismo è semplice: pagando nei negozi fisici (quindi non online) con carta di credito, debito o altri sistemi digitalizzati sotto forma di app o wallet su smartphone come Apple Pay, Google Pay, Satispay e simili, si otterrà indietro il 10% della spesa. Ma fino a un massimo di 150 euro nel corso del mese. L’unico requisito sarà quello di effettuare almeno 10 operazioni di pagamento digitale, a prescindere dall’importo. Sotto quel numero di transazioni il cashback non scatterà.

marcobaronti64 : Non bastava applicare entrambe e automaticamente a tutto purché pagato con moneta elettronica? Le banche sanno già… - infoiteconomia : Guida al Cashback di Stato di dicembre: fino a 150€ di rimborso, come funziona - AgenziaFerrara : RT @GiuffreFrancisL: Per disincentivare l'uso del #contante e combattere l' #evasionefiscale, il Governo vuole introdurre il #Cashback di S… - Nadia20352153 : @NICKPEANUT @carsic64 @matteosalvinimi Chi ha detto che è stato eliminato? Per il primo step...cashback valgono solo pagamenti con carta - pierluigis : RT @anucara: Aritanghete. A proposito del #cashback, sperando che non si risolva nell’ennesimo #crashback (Pensavo di aver coniato un neo… -