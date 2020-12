Unicredit, l'ad Mustier annuncia suo ritiro a fine mandato (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha informato il consiglio di amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell'aprile 2021 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministratore delegato di, Jean Pierre, ha informato il consiglio di amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alladelin corso, che scade nell'aprile 2021 ...

UniCredit in netta flessione, futuro AD Mustier in bilico

UniCredit: Jean Pierre Mustier si ritirerà dal ruolo di amministratore delegato alla fine del mandato in corso

UniCredit ha annunciato che il suo attuale CEO, Jean Pierre Mustier, ha informato il Consiglio di Amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell'aprile 20 ...

Unicredit: Mustier fa un passo indietro

Terremoto in casa UniCredit. Il ceo Jean Pierre Mustier ha informato il consiglio di amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell’aprile 2021 insieme a ...

