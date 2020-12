Unicredit | Jean Pierre Mustier ha deciso di lasciare

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’attuale amministratore delegato del Gruppoera a direzione del gruppo dal 2016. Resterà in carica fino al 2021 ma poi se ne andrà: è questa la decisione presa dall’attuale Amministratore Delegato di. Resterà in carica fino al termine del mandato ad aprile 2021 o «fino alla nomina di un successore L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Insieme abbiamo realizzato con successo il piano Transform 2019 e, di conseguenza, siamo in una posizione forte per continuare a supportare i nostri clienti e le comunità in tutti i nostri Paesi resta ...Il ceo Jean Pierre Mustier lascerà la guida del gruppo a fine mandato. Il peso di Padoan, presidente designato, e le mosse del Tesoro ...