PS5 e Xbox Series X/S: 'creare giochi giganteschi tanto per è insensato' per Todd Howard di Bethesda (Di martedì 1 dicembre 2020) Todd Howard di Bethesda ha fornito alcuni commenti su ciò che vorrebbe vedere dalla nuova generazione di console quando si tratta della costruzione di un mondo di gioco. "Mi piacerebbe vedere più reattività nei mondi di gioco, più sistemi che si scontrano tra loro con cui i giocatori possono esprimersi", ha detto Howard a The Guardian in una recente intervista. "creare giochi giganteschi tanto per è insensato e non è sempre l'obiettivo più giusto". Questa è una visione interessante, con due titoli open world in sviluppo presso Bethesda Game Studios. Sia The Elder Scrolls 6 che Starfield sono giochi open world, entrambi in arrivo sull'attuale generazione di console. Considerando i commenti di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020)diha fornito alcuni commenti su ciò che vorrebbe vedere dalla nuova generazione di console quando si tratta della costruzione di un mondo di gioco. "Mi piacerebbe vedere più reattività nei mondi di gioco, più sistemi che si scontrano tra loro con cui i giocatori possono esprimersi", ha dettoa The Guardian in una recente intervista. "per èe non è sempre l'obiettivo più giusto". Questa è una visione interessante, con due titoli open world in sviluppo pressoGame Studios. Sia The Elder Scrolls 6 che Starfield sonoopen world, entrambi in arrivo sull'attuale generazione di console. Considerando i commenti di ...

Multiplayerit : PS5 e Xbox Series X: per Todd Howard non occorre fare giochi più grossi degli attuali - oOShinobi777Oo : Da oggi saranno disponibili nuovi Giochi GRATIS per gli abbonati GOLD e PLUS su PS4/PS5 e Xbox One/Series - tech_gamingit : Da oggi saranno disponibili nuovi Giochi GRATIS per gli abbonati GOLD e PLUS su PS4/PS5 e Xbox One/Series - FranzPellegrino : #DevilMayCry5 special edition, la versione #NextGen del capolavoro di #Capcom aggiunge Vergil giocabile e diverse n… - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #7: Cuffie per Giochi per PS4,PS5 Cuffie per Giocatori a LED (Blu) con Microf… -