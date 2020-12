Lotteria degli scontrini: al via la registrazione, ecco come funziona (Di martedì 1 dicembre 2020) Pronti via per la lotteria degli scontrini. Ancora un provvedimento del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante come il cashback che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dal primo dicembre è invece attivo il sito per registrarsi e ottenere il codice lotteria da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La lotteria parte il 1 gennaio 2021. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Pronti via per la lotteria degli scontrini. Ancora un provvedimento del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante come il cashback che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dal primo dicembre è invece attivo il sito per registrarsi e ottenere il codice lotteria da presentare in cassa a ogni pagamento con carte e bancomat per partecipare alle estrazioni. La lotteria parte il 1 gennaio 2021.

