LIVE Atalanta – Midtjylland Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Dopo l'eccellente vittoria sul campo del Liverpool, e la successiva sconfitta in campionato, l'Atalanta di Gasperini affronta un avversario sulla carta più che fattibile, ossia i danesi del Midtjylland, già sconfitti 0-4 in trasferta nella gara di andata. La sfida andrà in scena alle ore 21.00 martedì 1° dicembre. Le scelte degli allenatori Coppia d'attacco tutta colombiana per la Dea: Muriel e Zapata, mentre in difesa ritorna Romero e sull'esterno Gosens, che giocherà al posto di Palomino. De Roon e Freuler a centrocampo e il Papu Gomez sulla trequarti. Ospiti con difesa a 4 composta da Cools, Scholz, Hoegh e Paulinho, che difenderanno la porta di Hansen, Kaba unico centravanti con alle sue spalle il trio Dreyer, Kraev e Mabil. Formazioni ufficiali Atalanta (3-4-1-2):

