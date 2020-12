Le conseguenze dell’assassinio di Mohsen Fakhrizadeh sulla politica estera di Joe Biden

Leggi su linkiesta

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’Iran non ha vendicato, sino ad oggi, l’assassino mirato a Baghdad il 3 gennaio 2020 del famosissimo generale dei Pasdaran Ghassem Suleimani, personaggio di rilevanza strategica in tutto il Medio Oriente. Da questa constatazione si deve partire per valutare la futura risposta del regime degli Ayatollah all’uccisione a Teheran del generale dei Pasdaran (coperto), capo di due progetti centrali dellamilitare aggressiva dell’Iran: il programma di sviluppo dei missili balistici e il programma nucleare per costruire una bomba atomica. L’esecuzione di Suleimani è stata decisa da Donald Trump, quella diinvece è universalmente attribuita a un’iniziativa del Mossad. L’Iran, peraltro, non ha mai vendicato le esecuzioni in Siria, sempre da parte di Israele (che non le ha mai ovviamente ...