Franzoni | la villetta di Cogne andrà all’asta a febbraio per un minimo di 626mila euro

La villetta di Cogne, dove nel gennaio 2002 Annamaria Franzoni ha ucciso il figlio Samuele, verrà messa all'asta. Il 19 febbraio 2021 si terrà l'apertura delle eventuali offerte per l'acquisto della casa, che è stata messa in vendita nell'ambito di un contenzioso tra i coniugi Lorenzi e l'ex avvocato della donna, Carlo Taormina. Era stato proprio lui a chiederne il pignoramento per far fronte al mancato pagamento della sua parcella. Franzoni, infatti, come ha stabilito una sentenza civile passata in giudicato, gli deve oltre 275mila euro, "rivalutati in 450mila dalla corte". È stato il Tribunale di Aosta, un mese fa, a disporre la vendita dell'immobile, dopo aver respinto a settembre le richieste di sospensione dell'esecuzione immobiliare da parte dei coniugi

