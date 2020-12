Flash News del 1 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 dicembre 2020) Riflettori puntati sul nuovo DPCM per la stretta di Natale. Tensione tra Governo e Regioni “dobbiamo mantenere rigore e prudenza per non vanificare i risultati, a gennaio inizierà il piano vaccini”, dice il Ministro Roberto Speranza ai Governatori. Priorità è evitare la terza ondata. Anche sullo scii nessun passo indietro ma le regioni insistono “il Natale vale tre mesi di fatturato, no ad ulteriori restrizioni e certezza sui ristori“; Varie l e misure su cui si sta lavorando: si ipotizzano restrizioni almeno fino a dopo l’epifania. Stop alla mobilità tra regioni, resta il coprifuoco dalle 22, si a deroghe per anziani soli. Resteranno chiusi bar e ristoranti a Natale e a Santo Stefano in zona gialla, aperti però a pranzo. Chiuse piste da scii e alberghi di montagna, novità anche per le esse della notte di Natale: saranno anticipate e i Vescovi assicurano piena osservanza delle norme ...