Dall’Ungheria alla Sicilia arriva Nora Szalai con “5 minuti d’inglese” per imparare divertendosi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ragusa – L’inglese? Per impararlo bastano 5al giorno. È il motto con cui è diventata famosa. Quarantatré anni, originaria di Budapest,è l’insegnante d’inglese più seguita d’Ungheria, con 290 mila followers su Facebook, un sito da 240 mila visite al giorno, per due volte insignito del prestigioso Macmillan Dictionary – Love English Awards. E ancora una rivista mensile che esce in edicola da 12 anni e vende migliaia di copie, cinque libri sull’apprendimento della lingua diventati dei best seller. E persino un programma televisivo di 50 puntate in cui insegna l’inglese ai principianti applicando il suo metodo personale. Il segreto? Creatività e contenuti divertenti. Per, come per l’insegnante e comico britannico John Peter Sloan, si impara di più se ci si diverte. Anche lei, ...