Coronavirus, raggiunta la parità tra guariti e positivi. Rezza: «I dati migliorano ma l’incidenza resta alta» (Di martedì 1 dicembre 2020) Il numero di dimessi e guariti ha raggiunto quello degli attualmente positivi al Coronavirus. Secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre, gli attualmente positivi in Italia sono 779.945, mentre i guariti sono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza, però, invita a non abbassare la guardia. «Abbiamo incidenze ancora elevate», ha detto nel corso della conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. Il tasso di positività, ossia il rapporto tra positivi e test effettuati, è oggi al 10,6%, in calo dell’1,9% rispetto a ieri. Rezza ha parlato di una «percentuale che tende ad abbassarsi ma che è ancora abbastanza critica». Quanto ai numeri, ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Il numero di dimessi eha raggiunto quello degli attualmenteal. Secondo il bollettino di oggi, 1 dicembre, gli attualmentein Italia sono 779.945, mentre isono 784.595, con una differenza di appena 4.650 casi. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Giovanni, però, invita a non abbassare la guardia. «Abbiamo incidenze ancora elevate», ha detto nel corso della conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. Il tasso dità, ossia il rapporto trae test effettuati, è oggi al 10,6%, in calo dell’1,9% rispetto a ieri.ha parlato di una «percentuale che tende ad abbassarsi ma che è ancora abbastanza critica». Quanto ai numeri, ...

infoitsalute : Coronavirus, raggiunta la parità tra guariti e positivi. Rezza: «I dati migliorano ma l’incidenza resta alta» - Notiziedi_it : Coronavirus, raggiunta la parità tra guariti e positivi. Rezza: «I dati migliorano ma l’incidenza resta alta» - AssoCare : La lotta al Coronavirus finirà quando si sarà raggiunta la cosiddetta Immunità di gregge o di gruppo. #coronavirus… - reggiotv : Nuova vittima per il coronavirus in Calabria, la 251/ma dall'inizio della pandemia. Si tratta di una persona… - infoitinterno : Coronavirus, Zaia: «Raggiunta allerta massima per ricoveri in ospedale» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus raggiunta Coronavirus, raggiunta la parità tra guariti e positivi. Rezza: «I dati migliorano ma l’incidenza resta alta» Open Coronavirus: Conte 'morbido' con capigruppo, apre su ricongiungimenti a Natale/Adnkronos (3)

Al tavolo si è anche discusso del problema "della chiusura degli hotel solo in montagna" e comunque -montagna a parte- l'ipotesi di deroga sul divieto agli spostamenti per raggiungere gli alberghi sar ...

Coronavirus, 19.350 casi e 785 decessi in 24 ore

MILANO (ITALPRESS) – Sono 19.350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in netta crescita rispetto ai 16.377 di ieri. Un incremento dovuto in parte dall’aumento dei tamponi effettuati (182.100 contro ...

Al tavolo si è anche discusso del problema "della chiusura degli hotel solo in montagna" e comunque -montagna a parte- l'ipotesi di deroga sul divieto agli spostamenti per raggiungere gli alberghi sar ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 19.350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in netta crescita rispetto ai 16.377 di ieri. Un incremento dovuto in parte dall’aumento dei tamponi effettuati (182.100 contro ...