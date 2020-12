Contagi a Scuola, Studenti di Torino Continuano a Protestare Contro La DaD (Di martedì 1 dicembre 2020) Molti Studenti di scuole piemontesi si sono trovati a Torino per continuare la protesta Contro la didattica a distanza. Riuniti di fronte Palazzo della Regione Piemonte per seguire le lezioni a distanza, molti Studenti hanno espresso il loro disappunto. Tra loro anche Pietro, nipote di Valentino Castellani, l’ex sindaco di Torino. Castellani condivide su Facebook Leggi su youreduaction (Di martedì 1 dicembre 2020) Moltidi scuole piemontesi si sono trovati aper continuare la protestala didattica a distanza. Riuniti di fronte Palazzo della Regione Piemonte per seguire le lezioni a distanza, moltihanno espresso il loro disappunto. Tra loro anche Pietro, nipote di Valentino Castellani, l’ex sindaco di. Castellani condivide su Facebook

