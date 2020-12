Abusi sulla figlia tredicenne | in manette un sessantaquattrenne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSummonte (Av) – “Papa? mi fa male”. Parole che fanno accapponare la pelle. E’ l’ennesima storia di violenza tra le mura domestiche da una minorenne, in questo caso una. L’ultima in ordine di tempo sarebbe avvenuta solo il 17 marzo scorso, quando proprio dagli esami medici cui la bambina, appena adolescente era stata sottoposta, sono emersi tutti gli elementi per far propendere verso una violenza sessuale subita dalla stessa. Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito nei confronti dell’uomo, un, una misura cautelare in carcere con la gravissima accusa di violenza sessuale aggravata su minore, la misura chiesta dalla Procura della Repubblica di Avellino e firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella. Gli accertamenti da parte della Procura ...