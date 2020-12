Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) REGGIO CALABRIA – “Il Consiglio metropolitano ha approvato, all’unanimità, una delibera relativa l’acquisizione di una parte di quote della società Atam. È un traguardo importante, storico, per il nostro territorio perché consentirà alla società, che occupa del trasporto pubblico locale nella città di Reggio Calabria, di poterlo estendere a tutto il territorio metropolitano”. Così alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà al termine dei lavori del Consiglio metropolitano. “La delibera, che va nell’ottica dell’idea di trasporto locale integrato, esteso anche alle aree interne, è un primo passo – ha aggiunto – davvero importante, considerando anche l’unanimità di tutta la politica, grazie anche ad una proposta integrativa della delibera del consigliere Lamberti Castronuovo (FI)”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Trasporti Reggio Calabria, servizio Atam esteso all’area provinciale Morra torna sulla questione Santelli: “Aveva diritto a candidarsi, ma i calabresi non si lamentino” Maltempo, l’analisi dei geologi: in una settimana due alluvioni. A Bitti un mudflow Calabria, Longo: “Non conosco Gino Strada, ma andremo d’accordo” Maltempo al Centro-Sud: allerta rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria Covid, i nuovi colori delle Regioni: Calabria, Lombardia e Piemonte ‘arancioni’, Liguria e Sicilia ‘gialle’