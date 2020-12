Torino | Belotti | «Concessi 15 minuti alla Sampdoria | pareggio da stupidi»

(Di lunedì 30 novembre 2020) Andrea, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro laAndrea, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro la. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24 PRESTAZIONE – «C’è rammarico. Abbiamo creato un po’ di occasioni da gol. Portare a casa un, dove nell’arco di novantadove abbiamo concesso solo 15, è da. È indescrivibile il secondo tempo, due occasioni e due gol». CRISI – «La squadra non è in un fosso, le prestazioni ci sono sempre state. La forza che abbiamo è immensa, ma ci sono quei momenti in cui ci fanno gol». Leggi su Calcionews24.com

