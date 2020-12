Serie A | il Parma passa in casa del Genoa con super Gervinho Maran ora trema

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ilsi impone 2-1 indelgrazie alla doppietta di, alnon basta la rete di Shomurodov. La panchina diadesso vacilla.LA PARTITAcaption id="attachment 1058767" align="alignnone" width="3543", getty/captionsi sfidano in una gara già molto importante per quanto riguarda i bassifondi della classifica. Il, oltre a dover risolvere i problemi societari che hanno portato all'allontanamento di Faggiano prova a scuotersi ma il primo sussulto è deldi Liverani che si porta avanti con il solito. La ripresa si accende ancora di più e pronti via i ducali si portano sul 2-0 ancora con ...