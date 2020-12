Sanità Calabria, come mai Guido Longo non si è ancora dimesso (Di lunedì 30 novembre 2020) Nessuno se lo aspettava e invece questa volta abbiamo dovuto ricrederci. Guido Longo è ancora il commissario alla Sanità della Regione Calabria! Colpo di scena dalla Calabria. La nomina a commissario alla Sanità della Regione è arrivata il 27 novembre, 3 giorni fa. E dopo 3 giorni, nessun imprevisto, nessun intoppo, nessun passato oscuro. Niente dimissioni, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Nessuno se lo aspettava e invece questa volta abbiamo dovuto ricrederci.il commissario alladella Regione! Colpo di scena dalla. La nomina a commissario alladella Regione è arrivata il 27 novembre, 3 giorni fa. E dopo 3 giorni, nessun imprevisto, nessun intoppo, nessun passato oscuro. Niente dimissioni, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

emergency_ong : 'Con il nostro lavoro non vogliamo cambiare la sanità in #Calabria. Vogliamo dare il nostro contributo, che è in po… - chetempochefa : 'il nostro ruolo è di dare un aiuto nell'emergenza. Per cambiare la sanità in Calabria servono ben altri strumenti.… - GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - giorgio_furlan2 : @IlariaBifarini Sentendo certi politici la sanità non interessa è come vivessero in un alto mondo, mondo di dementi… - VeraEsincera : RT @emergency_ong: 'Con il nostro lavoro non vogliamo cambiare la sanità in #Calabria. Vogliamo dare il nostro contributo, che è in poche p… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Calabria HTTP/1.1 Server Too Busy